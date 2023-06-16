На въезде в Алексеевский район Татарстана появятся новые стелы

На въезде в Алексеевский район Татарстана установят новые стелы. Исполком муниципалитета был готов выделить на их приобретение 5,4 млн рублей.



Контракт заключен с зарегистрированной в Санкт-Петербурге компанией «РПК Реклама Сервис», которая предложила изготовить и установить три стелы за 2,8 млн рублей, что на 46,5% дешевле первоначальной стоимости.

Стелы выполнены в форме треугольника высотой 8,6 м и шириной 10 м. На боковых поверхностях будут цвета флагов России и Татарстана, в средней части надписи: «Алексеевский район» и «Доброго пути!». Работы необходимо выполнить до конца текущего года.

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Маргарита Головатенко