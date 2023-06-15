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В Тукаевском районе Татарстана назначили нового имам-мухтасиба

13:27, 15.06.2023
В Тукаевском районе Татарстана назначили нового имам-мухтасиба
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Нового имам-мухтасиба назначили в Тукаевском районе Татарстана — им стал Инсаф хазрат Саубанов, ранее он был хазратом челнинской мечети «Ихлас», сообщает Chelny-biz.ru.

Накануне кандидатуру Саубанова единогласно одобрили на избирательном собрании под председательством муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина. В собрании участвовали местные хазраты, руководитель района Фаил Камаев и глава мухтасибата Челнов Альфас хазрат Гайфуллин.

До назначения Саубанова районным мухтасибатом руководил Зявдат хазрат Харрасов.

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Маргарита Головатенко
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