В Тукаевском районе Татарстана назначили нового имам-мухтасиба
Нового имам-мухтасиба назначили в Тукаевском районе Татарстана — им стал Инсаф хазрат Саубанов, ранее он был хазратом челнинской мечети «Ихлас», сообщает Chelny-biz.ru.
Накануне кандидатуру Саубанова единогласно одобрили на избирательном собрании под председательством муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина. В собрании участвовали местные хазраты, руководитель района Фаил Камаев и глава мухтасибата Челнов Альфас хазрат Гайфуллин.
До назначения Саубанова районным мухтасибатом руководил Зявдат хазрат Харрасов.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым