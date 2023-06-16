Жители ПФО на свадьбах больше всего не любят разбивать бокалы и выпускать голубей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Самым нелюбимым свадебным обычаем на свадьбе среди жителей Приволжского федерального округа стало зажжение семейного очага. Также молодожены и приглашенные гости не любят разбивать бокалы и выпускать голубей, показал опрос сервиса «Авито Услуги».

Самая любимая свадебная традиция среди жителей ПФО — бросание букета невесты: этот обычай соблюдали на своей свадьбе 61% опрошенных женатых пар. В топ-5 самых популярных свадебных обычаев также вошли: классические конкурсы с тамадой (54% опрошенных назвали эту традицию), откусывание каравая (47%) и выкуп невесты (49%).

Большая часть россиян считает, что обычаи на свадьбе должны соблюдаться, однако есть и другое мнение. Так, каждый 5-й опрошенный не планирует соблюдать их на собственной свадьбе. В целом и женщинам, и мужчинам по душе разные свадебные обычаи.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Молодежь меньше склонна придерживаться традиционного подхода к организации свадьбы. Так, среди людей в возрасте до 24 лет благосклонно относятся к конкурсам с тамадой только 35% опрошенных.

Каждый третий казанец соблюдает свадебные приметы. Об этом заявили 33% опрошенных. Причем 40% убеждены, что они сбывались хотя бы раз в жизни.

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Айрат Назипов