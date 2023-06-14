В Татарстане проведут горячую линию по вопросам электронной регистрации недвижимости

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Росреестр вместе с филиалом Роскадастра по Татарстану проведут горячую линию по вопросам получения услуг ведомства в электронном виде. Бесплатная консультация по телефону приурочена к его 15-летию.

Специалисты ответят на вопросы о сроках получения услуг, перечне документов, который получит собственник после электронной регистрации недвижимости и так далее. Также все желающие смогут узнать, как в электронном виде получить выписку из ЕГРН.

Вопросы будут приниматься 15 июня с 14 до 17 часов по телефону 8 (843) 255-25-71.

В марте «Реальное время» писало, что за первый месяц 2023 года в Росреестр Татарстана на учетно-регистрационные действия поступило около 47 тысяч заявлений. Это на 5,7 тысячи больше, чем годом ранее.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов