Число природных пожаров в Татарстане выросло на 54%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году число природных пожаров в Татарстане увеличилось на 54%. Такие данные представил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по республике Максим Трущин.

С начала этого года в Татарстане на открытых территориях зарегистрировали 1 181 пожар. На них пришлась почти половина — 48% — от всех пожаров.

Наибольшее количество пожаров, связанных с горением сухой травы и мусора, зафиксировали в Нижнекамском районе Татарстана — 158. Огонь охватил 7,3 га. В Казани таких пожаров в этом году зарегистрировали 78, в Набережных Челнах — 75.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане с начала 2023 года произошло 2 464 пожара, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Их количество выросло в 33 муниципалитетах республики, в том числе в Черемшанском, Новошешминском, Муслюмовском, Балтасинском и в Заинском районе.



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Татьяна Демина