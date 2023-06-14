Казанцы жалуются на необоснованно завышенные счета за горячую воду

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Юлией Ивановой

К нам в редакцию обратились жители дома №6а с улицы Абубакира Терегулова в Казани, которым пришли необоснованно высокие счета за потребленную в мае горячую воду. Сумма, насчитанная УК «Экопарк Дубрава» составила от 3 до 8 тысяч рублей.

Жильцы обеспокоились таким положением дел: как правило, после отключения отопления суммы счетах-фактурах наоборот должны падать.

Одна из жительниц дома рассказала нам, как в феврале при условии отсутствии жильцов в квартире им пришел счет, в котором говорилось об израсходованных 8 кубометрах горячей воды:

— Мы живем вдвоем с мамой, хотя в квартире зарегистрированы и другие родственники. В феврале мы ездили в санаторий, в квартире никого не было. А согласно счетчику, мы израсходовали 8 кубометров горячей воды, и пришлось за них заплатить. Кто там мылся — барабашка? — размышляет Замира С.

Жительница дома не стала идти разбираться в УК, решив, что все равно ничего не сможет доказать, однако в марте поменяла водосчетчики на новые, несмотря на то, что до их замены или проверки оставалось еще несколько лет.

— И показания после этого уменьшились на треть, хотя воду мы расходовали в том же режиме, что и раньше. А у моих соседей, которые тоже живут вдвоем, расход горячей воды растет прямо на глазах: месяц назад был 7 кубов, а в мае уже 9, а ведь потребление у них не меняется. Может, с нашими счетчиками проделывают какие-то фокусы, что они так разгоняются? — задается вопросом Замира.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Юлией Ивановой

Доказать, что на их счетчики кто-то зловредно воздействует, жильцы не могут, как, впрочем, и убедиться в обратном: счетчики находятся, по словам жительницы, находятся в отдельном запертом на замок помещении. Для того, чтобы туда попасть — надо обращаться к консьержке.

— Если бы счетчик стоял в квартире, я бы точно знала, что к нему никто не прикасается. А кто тут имеет к нему доступ — неизвестно.

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Илина Хакимова