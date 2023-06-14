Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче дела по факту обмана казанской пенсионерки в СК России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче материалов уголовного дела по факту совершения мошеннических действий в отношении пенсионерки в Татарстане, сообщили в пресс-службе ведомства.

В социальных сетях появилась информация о том, что в Казани пенсионеры из-за мошеннических действий осталась без квартиры в центре города, а также потеряла 950 тысяч рублей. Лица, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, ввели пожилую женщину в заблуждение: так, она не только перевела на указанный ими счет деньги, но и лишилась жилплощади, которая была продана злоумышленниками.

По данному факту органами внутренних дел возбуждено уголовное дело.

Глава Следкома поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому ходатайствовать о передаче материалов уголовного дела в производство следственных органов СК России и представить доклад о ситуации.



Александр Бастрыкин на прошлой неделе поручил руководителю СУ СКР по Татарстану поставить на контроль в центральном аппарате ведомства расследование обстоятельств гибели новорожденного в республике.



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Илина Хакимова