В Уфе приготовили самые большие в России эчпочмак и кыстыбый — побит рекорд Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Василий Иванов (архив)

В Уфе во время празднования Дня города поставили два кулинарных рекорда. Как сообщает местная администрация, в столице Башкортостана приготовили самый большой в России эчпочмак и кыстыбый.

На импровизированной кухне городские рестораторы установили печь и огромную сковороду диаметром 2,5 м, где и готовились большие блюда.

Члены регистрационной комиссии во главе с вице-президентом Ассоциации кулинаров России Милсом Кадыровым провели все необходимые измерения. В результате размер блюда составил 115х106х123 см — почти в два раза больше существующего рекорда, поставленного в Татарстане.

Тесто для кыстыбыя раскатывали на столе площадью 9 кв. м, а вес начинки из картофельного пюре составил более 20 кг. Его размер в длину составил 232 см, а в ширину — 120 см.

После фиксации рекордов национальные лакомства поделили на порции и раздали зрителям.

Отметим, что самый большой в мире съедобный треугольник приготовили в Казани в 2015 году. На него потратили 5 часов. Размер эчпочмака был весом 24 килограмма и длиной 191 сантиметр.

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Айрат Назипов