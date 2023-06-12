Объем услуг турагентств и туроператоров в Татарстане вырос почти на 20%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Объем платных услуг, оказанных татарстанцам туристическими агентствами, туроператорами, а также прочих услуги по бронированию за январь — апрель 2023 года составил 1,76 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 16,7%.

В апреле этого года объем услуг турагентств и туроператоров в республике составил 516,4 млн рублей. По сравнению с аналогичным месяцем 2022-го он вырос на 43,9%, следует из данных Татарстанстата.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По словам экспертов, опрошенных «Реальным временем» в конце весны 2023 года, среди татарстанцев приобретают все большую популярность внутренние направления. Вместе с этим для путешествий по-прежнему популярна Турция. Подробнее о туристическом сезоне, его особенностях и предпочтительных направлениях для путешествий — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина