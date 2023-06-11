В Курганской области зафиксировали первую смерть от отравления сидром

В Курганской области зафиксировали первую смерть от отравления суррогатным «Мистером сидром». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе губернатора региона.

— Пациентка, поступившая в тяжелом состоянии из Шумихи в начале недели в Курганскую областную детскую больницу имени Красного Креста с отравлением слабоалкогольным напитком, содержащим метанол, скончалась сегодня, 11 июня. Врачи до последнего боролись за жизнь девушки, на постоянной основе проводились телемедицинские консультации с Российской детской клинической больницей, главным внештатным анестезиологом России, Российской медицинской академией последипломного образования, однако, к сожалению, пациентку не удалось спасти. Точная причина смерти будет установлена в результате вскрытия, однако уже сейчас можно говорить о том, что в организм девушки попала большая доза метанола, — отметили в пресс-службе.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Там также сообщили, что второй пострадавший от отравления самарским сидром находится в реанимации. Его состояние оценивается как средней тяжести, ближе к удовлетворительному. Угрозы жизни пациента нет.



Напомним, Октябрьский районный суд Самары заключил под стражу сотрудника полиции Ивана Гребенкина, который обвиняется в хищении спирта, из которого производили суррогатный напиток «Мистер Сидр».

Гусейнов, Айрапетян и Дмитрий Егоров арестованы. Алексей Егоров объявлен в розыск.

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Елизавета Пуншева