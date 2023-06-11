Международный союз конькобежцев продлил отстранение россиян и белорусов от соревнований

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение о продлении отстранения российских и белорусских спортсменов от соревнований. Об этом сообщает пресс-служба ISU.

— Совет ISU провел заседание и обсудил рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) от 28 марта для международных федераций по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях. Совет ISU решил изучить вопросы целесообразности в отношении возможных путей реализации рекомендаций МОК. Совет продолжит следить за ситуацией на Украине и ее влиянием на деятельность ISU, а также за решениями и их реализацией в рамках олимпийского движения. Тем временем прежнее решение о недопуске спортсменов из России и Белоруссии остается в силе, — отмечается в сообщении.

28 марта МОК порекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям россиян, которые не поддерживают спецоперацию. При этом организация предлагает отказывать в участии спортсменам, связанным с вооруженными силами или органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

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Елизавета Пуншева