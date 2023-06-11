В Набережных Челнах спасли рыбака, выпавшего из лодки

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Днем 11 июня поступило сообщение о том, что в Набережных Челнах на Каме рыбак в спасательном жилете выпал из резиновой лодки, борт сдуло к берегу, заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Пока спасатели добирались до места происшествия, мужчина держался на воде. Затем его подняли на борт и транспортировали на берег. Позднее рыбак рассказал, что потерял равновесие, когда решил встать в лодке в полный рост.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В ГУ МЧС предупреждают, что падение из лодки — одна из наиболее частых причин гибели на воде в эти дни.

На реке Кама около села Лебяжье Алексеевского района Татарстана 8 июня обнаружили тело рыбака 1994 года рождения. В последний раз его видели в этом же районе на лодке днем 3 июня. Предположительно, мужчина выпал из лодки и утонул. Спасательного жилета на мужчине не было.

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Елизавета Пуншева