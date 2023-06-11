Госдеп сообщил, что ему известно об аресте американца-музыканта в Москве

Власти США осведомлены о сообщениях, согласно которым в Москве был арестован американец — музыкант группы «Лови ночь» Трэвис Лик. Об этом сообщает ТАСС.

— Для Госдепартамента нет большего приоритета, чем безопасность граждан США за рубежом. Мы осведомлены о сообщениях о недавнем задержании гражданина США в Москве, — отметил представитель. — Когда за границей задерживают американца, Госдепартамент добивается скорейшего предоставления консульского доступа и работает над оказанием всей надлежащей консульской помощи. По соображениям конфиденциальности у нас нет других комментариев, — цитирует агентство ответ Госдепартамента.

Напомним, Хамовнический суд Москвы заключил под стражу Лика по подозрению в сбыте наркотиков. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 августа.

Напомним, что в декабре прошлого года произошел обмен Бута на Грайнер. Несмотря на то, что Вашингтон категорически отказывался от диалога по вопросу обмена россиянина, МИД России удалось добиться конечной цели и вернуть предпринимателя в Россию. Обмен происходил в аэропорту Абу-Даби.



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Максим Кокунин