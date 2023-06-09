В Татарстане возбудили дело после гибели лодочника в результате столкновения с баржей

В Татарстане возбудили уголовное дело после случая, когда резиновая лодка столкнулась с составом из двух барж. В результате происшествия погиб управлявший лодкой человек, сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.



Дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ).

Все случилось днем 6 июня на 1266 км судового хода Волги в Зеленодольском районе Татарстана. Резиновая лодка, которой управлял мужчина 1958 года рождения, при пересечении судового хода попала между сцепкой из двух барж, толкаемых судном ОТА-954. Управлявший лодкой и пассажирка 1960 года рождения получили телесные повреждения и упали в воду. Мужчина утонул, женщину удалось спасти.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз. Следствие установит обстоятельства, способствующие совершению указанного происшествия, будут приняты меры по недопущению таких фактов впредь.

В день происшествия Центральное МСУТ СКР сообщило, что столкновение произошло в Чувашии. Сообщалось, что проверку по делу начала Татарская транспортная прокуратура.



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Маргарита Головатенко