В Зеленодольском районе открыли остров для отдыха «Татарские Мальдивы»

В Зеленодольском районе Татарстана на территории глэмпинга «Утрау» открылся свайный остров для отдыха «Татарские Мальдивы». Стоимость проекта составила около 130 миллионов рублей, из них 45 миллионов — средства, выигранные на грант Ростуризма в 2022 году, сообщает пресс-служба района.

В церемонии открытия участвовали глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев, руководитель дирекции по развитию природных территорий и экотуризма в Татарстане Оксана Саргина, генеральный директор и сооснователь загородного клуба «Утрау» Руслан Аюпов.

— Мы в республике определили несколько муниципальных образований, которые считаем активными с точки зрения развития туризма, внутреннего продукта, туристической инфраструктуры. Зеленодольский район один из них. Сейчас в районе порядка восьми инвестиционных проектов, часть из них на стадии проработки концепции, часть на стадии выделения земельного участка. Таким образом можно не выезжать из Зеленодольского района, используя для отдыха разные локации, — отметила Саргина.

По словам Афанасьева, это уникальный проект, ставший первым в республике. Он почеркнул, что остров полностью экологичен.

На территории острова появилось 14 новых зеркальных надводных домиков с бассейном, сауной, пляжем и прогулочной прибрежной зоной общей площадью 4 тысячи кв. м. Здесь создано 52 домика со всей необходимой инфраструктурой.

Напомним, в Зеленодольском районе Татарстане летом 2023 года запустят первый детский лагерь в формате кемпинга. Об этом на брифинге в кабмине рассказал министр по делам молодежи республики Ринат Садыков.

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Елизавета Пуншева