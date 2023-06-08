Руководство строительной компании подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму в 27 миллионов рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Руководство ООО «Строительная компания «Вятка» подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму 26,9 миллиона рублей. Об этом сообщают в СУ СК России по Татарстану.

По версии следствия, с 2018 по 2021 год руководство компании вносило в налоговые декларации и другие документы заведомо ложные данные о фиктивных взаимоотношениях с 7 контрагентами.

Сотрудники УЭБиПК МВД по Татарстану совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по республике провели ряд следственных действий, в ходе которых обнаружили противоправные действия.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, в Татарстане 66-летнего директора ООО «Спецэнергомонтаж» заподозрили в уклонении от уплаты налогов на 216 млн рублей. Как указали источники «Реального времени», речь идет о елабужской фирме, специализирующейся на строительстве зданий.

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Елизавета Пуншева