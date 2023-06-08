В Татарстане обнаружили тело утонувшего рыбака

На реке Кама около села Лебяжье Алексеевского района Татарстана 8 июня обнаружили тело рыбака 1994 года рождения. В последний раз его видели в этом же районе на лодке днем 3 июня, сообщили в ГУ МЧС России по республике.



Предположительно, мужчина выпал из лодки и утонул. Спасательного жилета на мужчине не было.

При наличии у судоводителей спасательных жилетов трагических последствий становится меньше, отмечают в ГИМС. В прошлом году в Татарстане за отсутствие жилетов 545 владельцев маломерных судов получили штрафы до 20 тысяч рублей.

— Многие судоводители не представляют, что такое правильный спасательный жилет. Во-первых, у спасжилета должен быть подголовник, который в экстренной ситуации удержит голову человека над водой, даже если он без сознания. Во-вторых, это наличие ремней, которые застегиваются между ног и не дадут выпасть из жилета. В-третьих, это правильная «плавучесть» жилета, когда он переворачивает человека лицом вверх, чтобы он не захлебнулся. И, конечно же, яркий цвет, который видно издалека, — объяснил главный государственный инспектор Татарстана по маломерным судам Юрий Венедиктов.

7 июня днем спасатели-водолазы извлекли из озера Мочилище деревни Куюки Пестречинского района Татарстана тело мужчины 1986 года рождения. Мужчина утонул, когда купался в необорудованном месте в состоянии алкогольного опьянения. Утром того же дня сообщалось, что в Верхнеуслонском районе Татарстана в реке Волге очевидцы обнаружили тело 68-летнего рыбака. Тело нашли в одном метре от берега вблизи села Набережные Моркваши. Местные жители извлекли его из воды и передали полицейским.



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Маргарита Головатенко