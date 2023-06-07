На озере в Куюках обнаружили тело пропавшего мужчины

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

7 июня днем спасатели-водолазы извлекли из озера Мочилище деревни Куюки Пестречинского района Татарстана тело мужчины 1986 года рождения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.



Тело извлекли с глубины 4 метров в 15 метрах от берега. Мужчина утонул сегодня, когда купался в необорудованном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Верхнеуслонском районе Татарстана в реке Волге очевидцы сегодня обнаружили тело 68-летнего мужчины, который уехал накануне утром на рыбалку. Татарстанец перестал выходить на связь вчера вечером. Тело мужчины обнаружили в одном метре от берега вблизи села Набережные Моркваши. Местные жители извлекли его из воды и передали полицейским.



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Маргарита Головатенко