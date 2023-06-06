Сотрудника департамента строительства Нижнекамска обвинили в покушении на мошенничество

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В отношении 35-летнего начальника юридического отдела МУП «Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Нижнекамска» завершили расследование уголовного дела, сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по Татарстану Андрей Шептицкий.



Следствие считает, что в 2009 году департамент заключил с жительницей города договор найма специализированного жилого помещения по улице Кайманова. В 2023 году она спросила у обвиняемого, есть ли возможность перевести квартиру в социальный найм с целью дальнейшей приватизации. Последний сообщил, что вопрос можно решить, если передать через него сотрудникам исполкома 100 тысяч рублей. В действительности мужчина деньги никому передавать не собирался, а решил их похитить.

Жительница Нижнекамска сообщила об этом в правоохранительные органы. Все дальнейшие действия проходили под контролем оперативных служб. Противоправную деятельность пресекли сотрудники СУ СКР по Республике Татарстан и УЭБиПК МВД по РТ после того, как как 5 апреля обвиняемый получил деньги.

В начале июня Советский суд Казани отправил под домашний арест ведущего инженера — руководителя группы деталей гидравлики и электроавтоматики управления маттехснабжения и комплектации АО «Завод имени Серго» (ПОЗиС) Николая Гаранина. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в 754 тысячи рублей.



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Маргарита Головатенко