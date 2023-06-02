В Татарстане ведущему инженеру ПОЗиСа предъявили взятку 750 тысяч

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Накануне Советский суд Казани отправил под домашний арест ведущего инженера — руководителя группы деталей гидравлики и электроавтоматики управления маттехснабжения и комплектации АО «Завод имени Серго» (ПОЗиС) Николая Гаранина. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в 754 тысячи рублей, уточняют источники «Реального времени».



Дело против Гаранина возбудили во втором отделе Следкома по РТ еще 24 мая по материалам оперативных служб. 31 мая инженер был задержан, а вчера его уже доставили в суд.

Следователь Марат Каюмов ходатайствовал о заключении в СИЗО фигуранта коррупционного дела. Из его выступления следовало — в деле могут появиться и другие эпизоды. Представитель прокуратуры Советского района Равиль Абзалилов позицию СК поддержал.

По версии силовиков, взятку обвиняемый получил от двух представителей фирмы-поставщика ПОЗиСа — за предоставленную возможность этим организациям заключать договоры и осуществлять поставку товаров для производственных нужд. В деле фигурируют переводы 2017—2022 годов на общую сумму 754 тысячи рублей.

Вину в получении взятки Гаранин не признает. В суде его адвокат Андрей Белов сообщал, что его клиент не является субъектом данного преступления, он не был наделен должностными полномочиями для решения вопроса о закупках. Защитник просил отказать в заключении обвиняемого под стражу.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе райсуда, ходатайство СК было отклонено, Гаранину избрали домашний арест до 24 июля.