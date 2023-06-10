На инфраструктуру нового ЖК в Лаишевском районе Татарстана направят 1,8 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», в Лаишевском районе Татарстана начали готовить участок в 179 га под строительство нового жилого комплекса. На подведение всей необходимой инфраструктуры к этой территории из республиканского бюджета в этом году выделят более 1,8 миллиарда рублей. Заказчиком всех видов работ выступает «Главное инвестиционно-строительное управление РТ», а завершить большую часть из них планируется к концу ноября 2024 года.



Новый жилой комплекс посреди поля

Согласно проектной документации, речь идет о земельном участке с кадастровым номером 16:24:150304:482, который расположен возле между поселками Усады и Столбище. Отметим, что проект жилого комплекса «Новое Столбище» на 179 га земли был анонсирован в январе 2021 года. Сейчас же известно, что он сменит прежнее рабочее название на ЖК «Новый свет», чья страница уже появилась в интернете. Согласно представленной на ней информации, строительство началось еще в первом квартале прошлого года. Жилье комфорт-класса будет представлять собой кирпичные пятиэтажки.

Напомним, что все в том же 2021-м сообщалось, что ЖК будет рассчитан на 14,9 тысячи квартир, в которых будут проживать 28,3 тысячи граждан. Кроме того, в этом месте появится 2,3 тысячи мест в детских садах и 4,5 тысячи мест в нескольких школах.



Фото: скриншот realnoevremya.ru — проектная документация

Что касается инфраструктуры, которую начнут проводить до этих полей в ближайшее время, то в первую очередь это будет дорога. Стоимость контракта на ее строительство составляет чуть более 773 миллионов рублей. Однако еще осенью прошлого года сообщалось о том, что на ее возведение будет выделено 3 миллиарда рублей. Вместе с этим 235 миллионов рублей пойдут на проведение канализации, 702 миллиона направят на теплоснабжение, а еще 115 миллионов — на водоснабжение. Таким образом, общий объем финансирования за 2 года достигнет почти 5 миллиардов рублей.



Фото: скриншот realnoevremya.ru — «Яндекс.Карты»

Жители ИТ-деревни выступали против строительства дороги

Как было сказано выше, часть работ на этой территории началась в прошлом году, когда к участку стали постепенно прокладывать транспортный коридор. Однако о том, что в этом в этом месте будет построена дорога, стало известно гораздо раньше — еще в 2014-м. Она была заложена в генплане развития района как четырехполосная трасса, которая проложит еще один путь к Усадам и соединит основную дорожную сеть с отдаленными улицами села. Что касается нынешнего проекта, то в нем дорога представлена как двухполосная (ширина каждой полосы составит 3 метра). Вдоль нее также благоустроят обочину шириной 2 метра. При этом максимальная скорость движения по данному маршруту будет достигать 80 километров в час.

Территория, по которой пройдет транспортный коридор, по большей части представлена пашнями и ровными полями. Однако в самом начале, отходя от основной трассы, она будет проходить через лесной массив и заболоченную местность. Поэтому на некоторых участках специалистам придется установить специальные колодцы и резервуары, обеспечивающие отвод лишней влаги.



Фото: скриншот realnoevremya.ru — «Яндекс.Карты»

Что же касается леса, то еще в прошлом году рабочие стали вырубать участок лесного фонда ГБУ «Пригородное лесничество» площадью 0,8 гектара. Данная ситуация вызвала широкий общественный резонанс — местные жители выступили против строительства. По их словам, на том самом генплане дорога должна была проходить вдоль забора и жилой зоны. Ближе всего к стройке оказались жители ИТ-деревни, которые направили не одну жалобу в правительственные структуры и даже пытались достучаться до раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Так, замначальника АПМ-5 ГУП «Татинвестгражданпрокт» Владимир Кузнецов, занимавшийся первоначальными этапами работ, рассказывал, что на разработанных документах трассировка являлась условной, а нынешние параметры решались уже на рабочих стадиях. Вместе с ним сотрудники ГКУ «Пригородное лесничество» сообщали, что проверка не выявила каких-либо нарушений и работа ведется в законном порядке. Также они пообещали компенсировать вырубленные деревья, высадив новые.



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Максим Кокунин