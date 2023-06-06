Татарстан стал одним из лидеров рейтинга российских регионов по продаже электронного ОСАГО в 2023 году

С января по май 2023 года в Татарстане было продано 302 тысячи полисов электронного ОСАГО. Об этом информирует пресс-служба Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА).

По этому показателю республика заняла 6-е место. В пятерку лидеров вошли: Москва (917 тысяч полисов), Московская область (539 тысяч), Краснодарский край (383 тысячи), Свердловская область (339 тысяч) и Санкт-Петербург (309 тысяч).

— За первые 5 месяцев 2023 года было продано 9,9 млн электронных полисов ОСАГО, при этом в 2022 году в этом периоде было продано 9,1 млн полисов е-ОСАГО. Рост продаж электронных полисов ОСАГО в очередной раз подтверждает, что с каждым годом все больше водителей переходят в онлайн, выбирая удобство и простоту оформления обязательной «автогражданки» и пользуясь продуктами развития цифровизации страховой отрасли, — прокомментировал президент РСА Евгений Уфимцев.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В начале ноября в Госдуме попросили Генпрокуратуру России проверить эффективность работы системы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Депутаты считали, что страховщики системно не выплачивают долю страховой премии, определенную федеральным законом и предназначенную для возмещения ущерба в случае ДТП.



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Айрат Назипов