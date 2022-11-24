«Известия»: в Госдуме попросили Генпрокуратуру проверить эффективность ОСАГО

В Госдуме попросили Генпрокуратуру РФ проверить эффективность работы системы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), с инициативой выступили депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду», сообщают «Известия».



По мнению депутатов, страховщики системно не выплачивают долю страховой премии, определенную федеральным законом и предназначенную для возмещения ущерба в случае ДТП. Размер премии составляет не менее 80% от стоимости полиса, считает депутат.

ЦБ в указании «О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств» отмечает, что 77% премии идет на обеспечение страховых возмещений, 3% — на резервы по компенсациям, 20% — на администрирование процедур оформления страховки.

Выплаты направленных на ремонт транспортных средств по ОСАГО составили 135,8 млрд из 231,7 млрд рублей (58,6%) в 2020 году и 150,8 млрд из 236 млрд (63,8%) в 2021 году, следует из письма. Куда были направлены оставшиеся суммы, не уточняется.

Также, несмотря на наличие у страховщиков сформированных резервов по выплатам, ЦБ вновь расширил тарифный коридор по ОСАГО на 26%, что значительно повысило цены на полисы для большинства автовладельцев.

Фото: realnoevremya.ru

Чаще всего страхователи покупают полис ОСАГО через агентства. Такие продажи составляют 48% от общего объема. Чуть реже покупатели предпочитают приобретать полис через цифровые сервисы, в том числе через мобильное приложение и сайт. Таким способом пользуется 33% страхователей. Третье место в рейтинге популярных источников продаж ОСАГО заняли маркетплейсы (11%).

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Маргарита Головатенко