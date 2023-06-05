Сбер и республика Татарстан будут сотрудничать в сфере технологий искусственного интеллекта

Фото: предоставлено пресс-службой Сбера

В Казани состоялась дизайн-сессия по применению технологий искусственного интеллекта в регионе. Организаторами мероприятия выступили Сбер и правительство Татарстана.

В рамках дизайн-сессии работа проходила в проектных командах, состоящих из представителей различных министерств и муниципальных районов республики. Каждая из них рассматривала различные варианты применения технологий искусственного интеллекта в таких сферах, как государственное управление, социальная защита, образование, экология, здравоохранение, лесное, сельское и жилищно-коммунальное хозяйства.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк»:

— Применение технологий искусственного интеллекта необходимо внедрять в работу различных отраслей Татарстана. Совместно с правительством республики мы готовы развивать наше сотрудничество. Уверен, что прошедшая дизайн-сессия позволит дать новый толчок развитию экономики региона.