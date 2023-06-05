Турция повысит плату за проход через черноморские проливы на 8,3%

Турция увеличит с 1 июля на 8,3% сборы за прохождение торговых судов через зону черноморских проливов (Босфор и Дарданеллы) на основе Конвенции Монтре, сообщает турецкая газета Aydinlik со ссылкой на циркуляр главного управления по морским вопросам при Минтрансе Турции.

Теперь сборы составят $4,42.

Плата рассчитывается на основе золотого франка со времен подписания в 1936 году Конвенции Монтре. При подписании его приравняли к $0,8. За проход через Босфор и Дарданеллы взимаются сборы за медицинский контроль, маяк и услуги эвакуации судов.



Как отмечает издание, в этом году доходы Турции от тарифов, взимаемых за прохождение судами проливов, составят порядка $900 млн в сравнении с $160—170 млн в прошлые годы.



В октябре прошлого года стоимость сборов увеличена до $4,08.

В апреле прошлого года Турция заявляла, что не допустит ввода военных кораблей в Черное море и будет привержена Конвенции Монтре, которая сохраняет свободу прохода за торговыми судами через указанные проливы как в мирное, так и в военное время, при этом устанавливая для всех разные режимы прохода.

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Илина Хакимова