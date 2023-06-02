В Бугульме на пожаре в многоквартирном доме погиб 41-летний мужчина

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Бугульме на пожаре в квартире многоквартирного дома №16 по ул. Подгорной погиб 41-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Уточняется, что сообщение о ЧП поступило на пульт пожарной охраны в 4.32. Подразделения Бугульминского пожарно-спасательного гарнизона реагировали по рангу пожара №1.

В 4.37 по прибытии первого подразделения происходило горение мебели и потолочного перекрытия в двухкомнатной квартире одноэтажного многоквартирного дома. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 11 человек. Уже в 4.55 огонь на площади в 50 кв. метров был локализован, а через 20 минут и вовсе ликвидирован.

В ходе тушения пожарными было обнаружено тело мужчины 1982 года рождения. Предварительная причина возгорания — неосторожность при курении.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В прошлом месяце сообщалось, что в деревне Черное озеро в Нурлатском районе Татарстана ночью сгорел частный жилой дом, а в огне погиб его хозяин. Тело мужчины 1951 года рождения с многочисленным ожогами вынесли из дома соседи до приезда пожарных. Больше никто не пострадал.



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Максим Кокунин