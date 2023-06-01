Шпионская программа заразила несколько десятков iPhone сотрудников «Лаборатории Касперского»

В «Лаборатории Касперского» заявили, что несколько десятков iPhone их сотрудников оказались заражены «чрезвычайно технологически сложной шпионской программой». Менеджмент компании подвергся целевой атаке при помощи трояна Triangulation.

— Атака проводится при помощи невидимого iMessage-сообщения с вредоносным вложением, которое, используя ряд уязвимостей в операционной системе iOS, исполняется на устройстве и устанавливает шпионскую программу. Внедрение программы происходит абсолютно скрытно от пользователя и без какого-либо его участия, — раскрыли подробности в компании.

Там заявили, что шпионская программа незаметно передает на удаленные серверы приватную информацию: записи с микрофона, фотографии из мессенджеров, местоположение и сведения о ряде других активностей владельца зараженного устройства.

Фото: pixabay.com

— Из-за особенностей блокировки обновления iOS на зараженных устройствах нами пока не найдено действенного способа удаления шпионской программы без потери пользовательских данных. Это можно сделать только при помощи сброса зараженного iPhone до заводских настроек, установки последней версии операционной системы и всего окружения пользователя с нуля, — добавили в «Лаборатории Касперского».

Представители фирмы считают, что они не были главной целью шпионской операции. В компании выразили надежду, что уже в ближайшие дни они получат статистику распространения «троянского треугольника» в других странах и регионах.

Сегодня в ФСБ России рассказали о раскрытии разведывательной акции, проведенной с использованием смартфонов Apple. Вирусом были заражены несколько тысяч телефонов этого бренда. Информация, полученная российскими спецслужбами, свидетельствует о тесном сотрудничестве Apple с разведсообществом США, отметили в службе безопасности.



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Айрат Назипов