Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Геленджике
В Геленджике предотвратили теракт. Об этом пишет RT со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Сотрудники спецслужбы задержали 42-летнего сторонника украинского неонацизма. Он планировал взорвать самодельное взрывное устройство на территории одного из объектов правоохранительных органов Краснодарского края.
На задержанного возбудили уголовное дело о приготовлении к совершению теракта. Его заключили под стражу на время следствия.
Накануне стало известно, что ФСБ сорвала теракты спецслужб Украины на Ленинградской и Калининской АЭС. Террористы хотели подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередач в преддверии Дня Победы.
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