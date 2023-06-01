Верховный суд Татарстана оправдал осужденного за контрафактные детали КАМАЗа

Незаконным и юридически абсурдным признала апелляционная инстанция приговор Набережночелнинского горсуда по делу о производстве без патента деталей для камазовских грузовиков. Вердикт о виновности бизнесмена Сергея Захарова был отменен, а сам осужденный полностью оправдан.



При этом ранее установленный ПАО «КАМАЗ», СК и горсудом ущерб в 17,3 млн рублей Верховный суд РТ уценил до 6,4 тыс. рублей и сделал вывод — крупным такой размер не является, а значит, состав преступления отсутствует.

Более того, апелляционная тройка установила — привлеченный к суду Захаров на деле был лишь подставным директором и никакого отношения к производственному процессу не имел, в отличие от совсем иных людей.

В адрес председателя челнинского суда направлено представление с указанием на грубые нарушения, допущенные его подчиненной при рассмотрении и оценке доказательств.

Дело расследовалось с 2019 года и сопровождалось масштабной спецоперацией силовиков на территории Камского моторного завода, когда были изъяты тысячи деталей. Под суд Захарова отправили лишь за две из них.

Детали этой парадоксальной истории — в материале «Реального времени».