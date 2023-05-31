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Новым начальником по подземному ремонту скважин «Татнефти» назначен Айрат Гарипов

09:12, 31.05.2023
Новым начальником по подземному ремонту скважин «Татнефти» назначен Айрат Гарипов
Фото: tatneft.ru

В ПАО «Татнефть» назначили нового начальника управления по подземному ремонту скважин — им стал Айрат Гарипов, до этого занимавший должность руководителя центра единого заказчика того же управления, сообщает газета «Нефтяные вести».

Айрат Гарипов родился в 1981 году. В 2004 году окончил Альметьевский государственный нефтяной институт по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». В 2018 году прошел переподготовку в КФУ по Президентской программе подготовки управленческих кадров.

Начал карьеру с должности слесаря механосборочных работ в НГДУ «Альметьевнефть», там же с 2009 по 2019 годы занимал должность начальника цеха ПРС. В 2019-м стал руководителем Центра единого заказчика Управления по подземному ремонту скважин.

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Маргарита Головатенко
ПромышленностьНефтьНефтехимия Татарстан

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