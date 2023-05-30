Прыгуны в воду СК «Синтез» готовятся к чемпионату России

Фото: СК «Синтез» (на фото — Александр Белевцев)

Спортсмены спортивного клуба «Синтез» Мария Полякова, Никита Шлейхер и Александр Белевцев продолжают подготовку к чемпионату России по прыжкам в воду.



Сейчас они тренируются на базе Дворца водных видов спорта в Казани. Спортсмены с 6 по 19 июня будут находиться в расположении сборной команды России на базе Минспорта «Озеро Круглое».

Чемпионат России по прыжкам в воду пройдет в Екатеринбурге с 23 по 29 июня этого года.

Еще один спортсмен «Синтеза» Николай Зуев готовится к летним этапам Кубка России по плаванию. Он примет участие в трех этапах Кубка России: в Обнинске с 30 июня по 2 июля, в Иркутске 4—5 июля и в Казани 25—30 июля.



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Маргарита Головатенко