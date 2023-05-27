С начала года в Татарстане «борщевой набор» подорожал почти в два раза

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане с начала года подорожал так называемый борщевой набор. Средняя цена корзинки из пяти продуктов (каждого по 1 кг) выросла в 1,7 раза, или на 95,6 рубля, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистик.

На 9 января «борщевой набор» в республике стоил в среднем 134,84 рубля. Например, килограмм репчатого лука стоил 30,67 руб./кг, столовая свекла — 29,84 руб./кг, картофель — 27,88 руб./кг, морковь — 27,36 руб./кг, а свежая белокочанная капуста — 19,09 руб./кг.

К 22 мая средняя стоимость «борщевого набора» в Татарстане достигла 230,46 рубля. Заметнее всего подорожали лук и капуста — до 70,77 рубля и 48,22 рубля за килограмм соответственно.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Средняя цена моркови выросла с начала года до 47,32 руб./кг, картофеля — до 28,3 руб./кг. Столовая свекла за этот период подорожала до 35,85 рубля за килограмм.

За неделю с 15 по 22 мая подорожали все овощи «борщевого набора». Заметнее всего выросла средняя цена капусты — на 52,26%.

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Татьяна Демина