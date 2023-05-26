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Владимир Путин: Россия не будет награждать ушедшие из страны компании избыточным капиталом

15:59, 26.05.2023
Владимир Путин: Россия не будет награждать ушедшие из страны компании избыточным капиталом
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выразил мнение относительно компаний, которые ушли из страны. По словам главы государства, держава не будет награждать эти корпорации.

— Мы не собираемся награждать ушедшие компании какими-то избыточными капиталами. Вы знаете, инструменты, которые государство применяет, считая аресты и так далее. Поэтому мы ведем себя гораздо более цивилизовано, чем те, которые применяют ограничительные меры в отношении России. Вот, естественно, мы должны и будем защищать свои интересы, — приводит его слова «РИА Новости».

Он подчеркнул, что российский бизнес возвращает себе позиции, которые ранее занимали на рынке зарубежные транснациональные компании.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Многие зарубежные бренды покинули российский рынок после начала 24 февраля 2022 года специальной военной операции. По подсчетам ученых из университета Санкт-Галлена, решение уйти из России приняли менее 9% компаний из стран Евросоюза и G7.

По данным американских СМИ, с начала спецоперации более 500 компаний приостановили свою деятельность в России и примерно такое же количество фирм полностью закрыли бизнес в стране. Еще 151 фирма находится в процессе ухода из страны.

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Айрат Назипов
ОбществоВластьБизнес

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