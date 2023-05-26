Владимир Путин: Россия не будет награждать ушедшие из страны компании избыточным капиталом

Президент России Владимир Путин выразил мнение относительно компаний, которые ушли из страны. По словам главы государства, держава не будет награждать эти корпорации.

— Мы не собираемся награждать ушедшие компании какими-то избыточными капиталами. Вы знаете, инструменты, которые государство применяет, считая аресты и так далее. Поэтому мы ведем себя гораздо более цивилизовано, чем те, которые применяют ограничительные меры в отношении России. Вот, естественно, мы должны и будем защищать свои интересы, — приводит его слова «РИА Новости».

Он подчеркнул, что российский бизнес возвращает себе позиции, которые ранее занимали на рынке зарубежные транснациональные компании.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Многие зарубежные бренды покинули российский рынок после начала 24 февраля 2022 года специальной военной операции. По подсчетам ученых из университета Санкт-Галлена, решение уйти из России приняли менее 9% компаний из стран Евросоюза и G7.

По данным американских СМИ, с начала спецоперации более 500 компаний приостановили свою деятельность в России и примерно такое же количество фирм полностью закрыли бизнес в стране. Еще 151 фирма находится в процессе ухода из страны.

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Айрат Назипов