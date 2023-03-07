Совет директоров «Таттелекома» рекомендовал направить на дивиденды более 1 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Совет директоров ПАО «Таттелеком» рекомендовал направить на дивиденды 70% чистой прибыли за 2022 год — более 1 млрд рублей от 1,5 млрд рублей (0,05085 рублей на одну акцию). Это рекордные значения за всю историю компании, сообщили в пресс-службе компании.



Годовое общее собрание акционеров «Таттелекома» запланировано на 7 апреля 2023 года, оно пройдет в заочной форме. Один из вопросов будет посвящен распределению чистой прибыли. Собранию акционеров предложено установить 18 апреля 2023 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года.

В повестку годового общего собрания акционеров включены вопросы утверждения годового отчета и бухгалтерской отчетности, избрания совета директоров и ревизионной комиссии, назначения аудиторской организации, внесения изменений в Устав компании и положение о совете директоров.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Таттелеком»

Напомним, чистая прибыль «Таттелекома» по РСБУ за 9 месяцев 2022 года выросла до 1,44 млрд рублей.

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Маргарита Головатенко