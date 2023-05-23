В Татарстане с начала года выявили 57 случаев кори

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с начала 2023 года выявили 57 случаев кори. Об этом рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина на брифинге в кабмине.



— В республике на сегодня зарегистрировано 57 случаев кори. Из них 24 — это дети. Все случаи среди непривитых лиц, — сообщила она.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, случаи кори в Татарстане регистрируют с 5 февраля. По состоянию на 28 апреля было выявлено 46 заболевших.



Весной Татарстан получил партию вакцины против кори. Ее распределили по всем медучреждениям республики.

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Татьяна Демина