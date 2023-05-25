Центр современной культуры «Смена» организует в Казани шестой Летний книжный фестиваль

В Казани 17—18 июня в шестой раз пройдет Летний книжный фестиваль, созданный Центром современной культуры «Смена». В рамках мероприятия состоятся книжная ярмарка с участием более 80 российских издательств, более 50 встреч с писателями, лекций, дискуссий и мастер-классов, а также концерты, спектакли и выставки.

Фестиваль организован Центром современной культуры «Смена», Национальной библиотекой Татарстана и Дирекцией парков и скверов Казани при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». Стратегический партнер фестиваля — Фонд «Живой город».

Фестиваль охватит весь город и расположится на нескольких локациях. Традиционно главной площадкой станет парк «Черное озеро». События также пройдут в Национальной библиотеке Республики Татарстан, Центре современной культуры «Смена» и на театральной площадке MOÑ.

В книжной ярмарке примут участие более 80 независимых издательств со всей России, среди которых Ad Marginem, А+А, V-A-C Press, издательство Ивана Лимбаха, МИФ, TATLIN, «Лайвбук», издательство московского Музея современного искусства «Гараж» и многие другие. Всего на ярмарке будут представлены книги более 100 издательств.

В рамках образовательной программы состоятся около 50 лекций, презентаций книг, дискуссий и профессиональных воркшопов. В числе спикеров: куратор Дома культуры «ГЭС-2» Ярослав Алешин, искусствовед и автор Telegram-канала «ку-ку» Ксения Коробейникова, главный редактор Ad Marginem Михаил Котомин, главный редактор «Артгида» Мария Кравцова, основатель книжного магазина «Фаланстер» Борис Куприянов, главный редактор порталов «Литрес» Екатерина Писарева, кинокритики Никита Карцев и Станислав Дединский, замдиректора Института исследований культуры НИУ ВШЭ Александр Сувалко, директор Центра Вознесенского Ольга Варцева и его кураторы Дмитрий Безуглов и Дмитрий Хворостов, а также многие другие. Отдельным блоком событий ЛКФ традиционно станет детско-семейная программа, включающая мастер-классы, экскурсии и многое другое.

Отдельной частью фестиваля станет перформативная программа — ее откроет презентация нового пространства архива Фонда поддержки аудиовизуального и технологического искусства «Прометей» имени Булата Галеева и ночной перформанс с реконструированным светомузыкальным инструментом «Кристалл», созданным «прометеевцами» в 1960-х годах. Театральная площадка MOÑ представит новый проект «Видимо-невидимо», в рамках которого школьники из сел и деревень Татарстана презентуют собственные спектакли, а лаборатория «Угол» проведет серию перформансов.

Больше информации — на сайте Летнего книжного фестиваля https://s-m-e-n-a.org/lkf2023/

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