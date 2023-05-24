1 июня наградят финалистов конкурса детского рисунка «Танец воды — танец жизни»

Фото: предоставлено компанией FLAMAX

1 июня состоится церемония награждения финалистов конкурса детского рисунка экологической направленности. В этом году темой проекта выбрали слоган: «Танец воды — танец жизни», который должен привлечь внимание подрастающего поколения к проблематике сохранения такого бесценного ресурса, как вода, которая дает энергию и жизнь, но при бесконтрольном использовании может принести разрушение.



Для участия в конкурсе принимались рисунки, выполненные различными видами техники: пастелью, акрилом, карандашом или акварелью. Картины, прошедшие в финал, «оживляли» с помощью технологии AR — дополненная реальность и готовили к экспозиции, которую 1 июня примет фудмолл «Три вокзала. Депо» в Москве. В день защиты детей здесь будет организован детский праздник, украшением которого станет мастер-класс по лепке из глины известного татарстанского скульптора Аделя Халиуллина.

Впервые конкурс детского рисунка экологической направленности компания FLAMAX организовала в 2018 году. Идея проведения мероприятия принадлежит двум землякам — уроженцам небольшого города Тетюши, расположенного на берегу р. Волги — генеральному директору компании Фиргату Зиганшину и руководителю детской художественной студия «АРТ-Веранда.Дети» Юлии Шашкиной. В прошлом году темой конкурса стал девиз «Водный мир — глазами детей».

Фото предоставлено компанией FLAMAX

На церемонии награждения финалисты конкурса детского рисунка получат сладкие и памятные подарки от компании FLAMAX и партнеров мероприятия — шоколадной фабрики «КОНФАЭЛЬ» и производителя красок — компании «ГАММА». Особенный сюрприз предусмотрела объединенная Дирекция «МОСГОРПАРК», координируя деятельность парков культуры и отдыха города. Работы финалистов будут украшать общественные пространства Москвы по следующему графику: июнь — Парк Красная Пресня, июль — парк «У Джамгаровского пруда», август — ландшафтный парк «Митино».