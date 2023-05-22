Летом в заливе Казанки появится яхт-клуб с детской спортивной школой

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Летом в заливе Казанки появится новый яхт-клуб. На его территории также откроют детско-юношескую спортивную школу, заправку для яхт, места для семейного отдыха и проведения мероприятий, сообщает РБК «Татарстан».

По словам руководителя компании «Паруса» Вячеслава Егорова, проект уже согласован с правительством. На конец июня запланирован запуск первой очереди. Сумма инвестиций составила около 30 миллионов рублей.

— Если в Казани будут соревнования, мы готовы предоставлять эту площадку для проведения соревнований, мероприятий, — отметил Егоров.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Предприниматель добавил, что у Татарстана большой потенциал развития водного туризма. Его необходимо реализовать, в том числе через создание доступной инфраструктуры.

Напомним, этим летом команда Стратегии развития реки Казанки организует ряд мероприятий, направленных на активацию обновленной территории у Большого Голубого озера и новой велопешеходной дорожки вдоль Кремлевской дамбы. Ожидается, что часть из них пройдет уже в конце мая и начале июня.

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Елизавета Пуншева