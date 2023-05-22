Президент Бразилии заявил, что Зеленский не пришел на встречу с ним в ходе саммита G7

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Владимир Зеленский не пришел на встречу, которая должна была состояться с ним на полях саммита G7 в Хиросиме. Слова бразильского лидера передает портал G1.

Ранее газета Financial Times сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон уговаривал Лулу да Силва встретиться с Зеленским на саммите.

— В этом зале была назначена двусторонняя встреча с Украиной. Мы ждали и получили информацию о том, что они задерживаются. Тем временем я принял президента Вьетнама. Когда президент Вьетнама уехал, Украина не показалась. У него определенно была другая встреча... Я не был разочарован, я был расстроен, потому что хотел бы с ним встретиться... Зеленский взрослый и знает, что делает, — отметил Лула.

Накануне президент Бразилии заявлял, что США и Европа должны начать говорить о достижении урегулирования на Украине, а не поощрять конфликт. Он также посоветовал не вовлеченным в конфликт странам взять на себя ответственность за продвижение переговоров по урегулированию, а также предоставить России «минимальные условия» для его прекращения, передает «РИА Новости».



На политической арене Лула да Силва известен своей мягкой пророссийской политикой: если его коллеги из других стран винят президента России Владимира Путина в эскалации конфликта на Украине, то Силва заявляет о том, что конфликт спровоцировали НАТО и Евросоюз, которые вовремя не остановились с заигрываниями о вступлении Украины в эти организации.



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Илина Хакимова