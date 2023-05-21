Казанские IT-специалисты оживили татарскую фиджитал-сказку на KazanForum

Специалисты казанской IT-компания ILAR.Pro реализовали фиджитал-продукт для татарской сказки «Туган Батыр» с целью развития цифровой экосистемы одноименного проекта. Его презентация состоялась 18 мая на XVI Международном экономическом форуме «Россия — исламский мир: KazanForum».

Руководители компании ILAR.Pro — гендиректор Ильдар Низамеев, аккаунт-директор Станислав Федоренков и маркетинговый директор Разиля Батыршина рассказали делегатам форума о возможностях фиджитал-технологий и показали анимированную обложку книги, созданную с помощью дополненной реальности.

Низамеев также сообщил о дальнейших планах работы над реализацией проекта «Туган Батыр». Так, по его словам, в ближайшее время начнется работа над оживлением всех страниц книги, а также разработка мобильной игры с персонажами сказки.

Фото: пресс-служба ILAR.Pro

Напомним, около 70 тысяч школьников и студентов из Татарстана смогут принять участие в первой в России федеральной фиджитал-лиге для детей и молодежи, которую запускает «Движение первых».



Соревнования пройдут на трех уровнях. Школьный этап планирует провести в конце осени — начале зимы 2023 года, республиканский — в феврале 2024-го. Затем участники встретятся на Всероссийском финале в дни «Игр будущего».

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Максим Кокунин