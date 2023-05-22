В преддверии ЕГЭ в России заблокировали более 200 мошенников, «сливающих» ответы к экзаменам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Российская социальная сеть Chips заблокировала более 200 аккаунтов мошенников, которые пытались «слить» ответы к ЕГЭ по географии, литературе, химии и русскому языку. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе компании.

Уточняется, что блокировки с помощью алгоритмов были зафиксированы с 14 по 18 мая, в преддверии Единого государственного экзамена. Они происходили на этапе загрузки первого пользовательского видео, которое обычно проходит автоматическую проверку.

На заблокированных роликах мошенники показывали распечатанные листы бумаги и в подписи отмечали, что это ответы к ЕГЭ. Они обещали выслать их своим подписчикам.

— Очевидно, таким образом люди пытались быстро собрать себе подписчиков. Однако на нашей платформе этот подход не сработал, так как во избежание заполнения сети сомнительным контентом у нас настроена проверка всех загружаемых видео новых пользователей, — пояснил руководитель пресс-службы Chips Николай Горелый.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, ЕГЭ в России стартует уже на следующей неделе. В пятницу, 26 мая, пройдут экзамены по географии, литературе, химии, а 29 мая — по русскому языку.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин