Министр спорта Татарстана: о выступлении «Ак Барса» в прошлом сезоне КХЛ можно снимать кино

Фото: ХК «Ак Барс»

Выступление казанского «Ак Барса» в сезоне-2022/23 Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) заслуживает экранизации, считает министр спорта Татарстана Владимир Леонов.



Он заявил, что главный тренер команды Зинэтула Билялетдинов «сделал что-то невероятное» — его возвращение было неожиданным:

— Тут он взял команду в таком, надо признаться, совсем уж плачевном состоянии — были уже на дне турнирной таблицы, были вопросы и критика, причем совершенно понятная, при таких составе, истории, инфраструктуре, амбициях мы не показывали игры. Он поднял со дна команду, вышел с первого места в плей-офф, еще там дошел до финала, а там уже до суперфинала, там был достойный соперник. Все равно это качели, финальный матч. Не было игры в одну сторону, нам чуть меньше повезло, ЦСКА — чуть больше.

Леонов считает, что «Ак Барс» в этом сезоне победитель для болельщиков:

— ЦСКА лучше, но то, что «Ак Барс» сотворил, — талант, успех. Такая история, по которой можно снимать как минимум кино, а может быть, и сериал. Про то, что был провал, возвращение Билялетдинова в его возрасте, он очень крутой тренер.

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Маргарита Головатенко