Картографический сервис 2ГИС пропал из Google Play

Картографический сервис 2ГИС стал недоступен в магазине приложений Google Play. Об этом сообщает пресс-служба компании в своем официальном telegram-канале.

Уточняется, что уже ранее установленные приложения 2ГИС на Android продолжают работать. Их данные также будут ежедневно обновляться.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в сентябре прошлого года компания сообщила о том, что приложение 2ГИС удалили из магазина приложений App Store. Однако заранее скачанные программы продолжают работать.



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Максим Кокунин