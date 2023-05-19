В Вооруженные силы России в этом году приняли 117 тысяч добровольцев и контрактников

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Вооруженные силы России на контракт и в состав добровольческих формирований с января этого года приняли более 117,4 тысячи человек, сообщил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.



— Соответственно, из этой цифры и будем исходить в ходе нашей дальнейшей работы, — подчеркнул он на совещании по вопросам набора на военную службу по контракту.

Комментируя прошедшее совещание, источники в Совбезе отметили, что набор по контракту идет очень неплохими темпами, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В мае правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала законопроект об освобождении от частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу. Кабинет министров в отзыве указал, что защита Отечества, в соответствии с ч. 1 ст. 59 Конституции РФ, — долг и обязанность гражданина России. Расширение перечня категорий граждан, которым будет предоставлено право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, назвали нецелесообразным.

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Маргарита Головатенко