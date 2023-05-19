Россия откроет режим беспошлинной торговли с Ираном к концу 2023 года
До конца 2023 года Россия планирует подписать соглашение о свободной торговле с Ираном. Об этом сообщил замминистра экономического развития страны Дмитрий Вольвач на экономической сессии в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».
По его словам, в последние два года товарооборот растет с ежегодным темпом в 20%. По итогам 2021 года объем взаимной торговли вырос на 20% — до $5 млрд, а в 2022 году товарооборот ЕАЭС с Ираном увеличился на 23% — до $6 миллиардов.
По мнению замминистра экономического развития России, бессрочное продление соглашения с Ираном будет стимулировать кооперацию прикаспийских особых экономических зон.
— Они становятся основными пунктами перевалки и работы с грузами, производства и доработки товаров, — отметил Дмитрий Вольвач.
Временное соглашение Ирана и ЕАЭС о зоне свободной торговли подписано в мае 2018 года и вступило в силу в октябре 2019-го. Срок его действия должен был истечь в 2022 году. Теперь его хотят сделать бессрочным. Во внешней торговле Россия исходит из максимально возможной переориентации экспорта и импорта в регионы, где созданы емкие рынки, — это рынки Азии, стран Причерноморья, СНГ и ЕАЭС, а также где есть возможности для развития взаимовыгодного партнерства — это страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Северной Африки и Латинской Америки, отметил он.
Впервые о пролонгации соглашения сообщил вице-премьер России Александр Новак в конце 2022 года. Тогда он объяснял планы тем, что между иранскими и российскими компаниями уже есть договоренности «по организации совместных предприятий» в области машино-, автомобиле- и авиастроения. В рамках них, отметил он, будут поставки «соответствующих комплектующих». Соглашение о свободной торговле в рамках Евразийского экономического союза позволит снять таможенные барьеры.
Другим ключевым направлением внешней торговли он назвал партнерство со странами СНГ. По его словам, товарооборот за прошлый год вырос на 17,3%.
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