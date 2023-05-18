Рустам Минниханов: Узбекистан — один из ведущих внешнеэкономических партнеров Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым на площадке KazanForum. Минниханов подчеркнул, что Узбекистан — один из ведущих внешнеэкономических партнеров Татарстана.



По его словам, объемы товарооборота растут и реализуются совместные проекты. Укреплению сотрудничества способствуют взаимные визиты официальных и бизнес-делегаций. У республик хорошие возможности для кооперации, которые должны эффективно использоваться. Ведется сотрудничество в сфере образования, науки, культуры, туризма, спорта.

Рустам Минниханов поблагодарил руководство Узбекистана за поддержку местных татар. Он подчеркнул, что в Татарстане, в свою очередь, уделяется большое внимание национально-культурной автономии узбеков — их порядка 8,8 тыс. человек.



Жамшид Ходжаев передал Рустаму Минниханову теплые слова приветствия от президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Затем стороны обсудили перспективы новых совместных проектов и расширение промышленной кооперации.

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Маргарита Головатенко