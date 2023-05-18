Фарид Мухаметшин: для многонациональной России сотрудничество с ОИС представляет особый интерес

Председатель Госсовета Татарстана, председатель Комиссии Совета законодателей России по проблемам международного сотрудничества Фарид Мухаметшин сегодня открыл межпарламентские слушания «Международная кооперация и инновации: новые возможности и перспективы для сотрудничества со странами Персидского залива». Заседание состоялось сегодня в рамках XIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023».



Он отметил, что для многонациональной и поликонфессиональной России сотрудничество с Организацией исламского сотрудничества представляет особый интерес, а позиции России и большинства государств ОИС по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня близки или совпадают.

В этом вопросе Мухаметшин считает важным участие одного из ведущих субъектов России — Татарстана, для которого сотрудничество с государствами исламского мира традиционно входит в число приоритетных: международное экономическое сотрудничество, обмен технологиями, культурные контакты регионов стали не только широко распространенной практикой, но и важнейшим условием территориального развития.

Фото: realnoevremya.ru

— В Татарстане особое внимание уделяется формированию инвестиционной и производственной инфраструктуры, поддержке совместных проектов. Казань все чаще становится площадкой для обсуждения вопросов делового и гуманитарного сотрудничества, местом проведения крупных международных мероприятий, — отметил он.

В настоящее время, по словам Фарида Мухаметшина, когда в мировой повестке растет конфронтация, усиливается значение объединяющей силы региональной и парламентской дипломатии. Необходимо активизировать контакты на региональном уровне, шире использовать потенциал традиционного казанского Международного форума «Россия — Исламский мир», считает глава парламента.

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня заявил, что республика активно способствует укреплению российско-эмиратских отношений.



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Маргарита Головатенко