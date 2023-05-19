Самым популярным украшением среди жительниц Казани в 2023 году стали серьги

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В 2023 году самым востребованным металлом среди жителей и жительниц Казани остается серебро. При этом женщины чаще стали покупать красное золото — доля продаж возросла на 4,9%, до 14,7% от общего объема. Среди мужчин стали популярнее украшения из стали (на 5,4%, до 16,8%). Об этом свидетельствуют данные ювелирного магазина Sokolov.

Чаще всего жительницы Казани покупают серьги — на них пришлось 36% от общего числа покупок. Также возрос спрос на подвески. Их доля возросла на 3%, составив 11%.

Мужчины из столицы Татарстана предпочитают браслеты (42% продаж). Также пользуются спросом часы и кольца — 32% и 8% соответственно.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Отмечается, что выросла популярность часов и серег. При этом спрос на запонки и зажимы, напротив, снизился.

Напомним, в России за год более чем на четверть выросли продажи серебряных украшений. В Казани средний чек на серебряные украшения увеличился на 19%. Отрицательная динамика продаж изделий из этого металла была зафиксирована только в Санкт-Петербурге (-2,6%).

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Елизавета Пуншева