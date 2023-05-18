В Ютазинском районе Татарстана из-за холодов пострадало 95% посева

В Ютазинском районе Татарстана из-за заморозков в начале мая пострадало 8 тысяч гектаров всходов. Это составляет около 95% посевов, сообщает ГТРК «Татарстан».

Поврежденными оказались озимые, многолетние травы, из яровых — рожь, ячмень. Ущерб оценивается более чем в 35 миллионов рублей.

— 8 тысяч гектаров мы посеяли, из них процентов 95 повреждены. Но мы с Россельхозцентром ежедневно выезжаем, мониторим, точка роста у всходов сохранилась, у ячменя. Пересевать мы пока не будем его, но мы будем его лечить, подлечивать, — объяснил начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия в Ютазинском районе Татарстана Динар Хакимов.

Фото: realnoevremya.ru

Теперь, чтобы выходить посевы, необходимо правильно ухаживать за всходами и подкармливать их. К работам приступили в Бавлинском, Лениногорском, Мензелинском районах. Отмечается, что всего пострадали около 30 тысяч гектаров посевов.

Кроме того, усугубляет ситуацию и недостаток влаги. Спасти урожай сможет лишь дождь.

Штормовое предупреждение о заморозках в Татарстане объявляли с 7 по 10, с 9 на 10 и 11 мая. В Казани 7 мая выпал снег.

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Елизавета Пуншева