В Казани запустили маршрут для наблюдения за птицами

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани на набережной озера Кабан появился орнитологический маршрут. Он включает в себя 6 видовых точек, откуда жители и гости города смогут понаблюдать за птицами, сообщили в мэрии.

Проект позволяет познакомиться с жизнью птиц на озере. В разные времена года здесь обитает более 20 видов птиц, некоторые из которых занесены в Красную книгу.

Длина маршрута — 1 км. В частности, на Кабане можно увидеть камышницу, лысуху, чомгу, варакушку, ушастую сову, лебедя-шипуна, крякву и серую цаплю.

Фото: 2gis.ru

В марте в Татарстане представили проект по сохранению соколов-балобанов и их разведению. Для этой цели в Камско-Устьинском районе планировали открыть питомник.



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Айрат Назипов